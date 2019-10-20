محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الموافقة على الإذن بسماع أقوال النائب محمد هاني الحناوي، في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 8042 لسنة 2016جنح الهرم، بشأن بلاغ ضده من المواطن محمد صابر عبد الجابر، والذي يتهمه فيها بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ مليون و750 ألف جنيه.
كان النائب محمد هاني الحناي قد تقدم بطلب للبرلمان للإذن بسماع أقواله حتى يتمكن من استكمال إجراءات الطعن بالتزوير وتقديم شواهده.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يوافق على سماع أقوال هاني الحناوي بقضية إصدار شيكات بدون رصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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