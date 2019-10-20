بسبب غياب الحكومة.. فرج عامر يعلق اجتماعات "صناعة النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعليق اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الحالي لحين حضور وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للاجتماع التي تدعو إليها اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لنظر 3 طلبات إحاطة، الأول مُقدم من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس بشأن تسجيل وزارة التجارة والصناعة بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد مُحددين، والثاني مُقدم أيضا من النائب سليمان وهدان بشأن تعاقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب بمحافظة بوسعيد فى إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمود شحاته بشأن المُشكلات التي تواجه المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية.

Advertisements

وكان من المقرر أن يحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة، إلا أنه أبلغ عامر بالأمس اعتذاره عن الحضور لارتباطه بالسفر خارج مصر إلى دولة روسيا الاتحادية بتكليف رئاسي، الأمر الذى دفع النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان إلى تأجيل مناقشة طلبي الإحاطة الذين تقدم بهما لعدم حضور الوزير المُختص.

وأكد عامر رفضه لظاهرة غياب الوزراء وعدم حضورهم واهتمامهم بمجلس النواب وتحججهم الدائم بارتباطهم بارتباطات رئاسية، قائلا "أول تكليف من الرئيس هو اهتمام الوزراء بالشعب وبيت الشعب هو مجلس النواب، والحكومة تحتمي بمجلس النواب، ولجنة الصناعة من أهم اللجان البرلمانية لأن الصناعية والتصدير هى أمل مصر".

ولفت إلى أن لجنة الصناعة سترفع مُذكرة لرئيس مجلس الوزراء تستعرض المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والمستثمرين، قائلا "هنقدم مذكرة ضد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لأنه لا يبت في المشاكل نهائيا، وتعليق المشاكل إهدار لوقت المستثمرين".