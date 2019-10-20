"التخطيط" تستعرض خطتها لتحديث الجهاز الإداري أمام "دفاع النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن وزارة التخطيط تعمل جاهدة على تطوير وتحديث الجهاز الإداري بالدولة، وهناك خطة واضحة من أجل هذا الغرض وتعميم الميكنة من خلال الحاسب الآلي لتوفير الوقت والجهد وفصل الخدمة عن مقدم الخدمة والقضاء على البيروقراطية والفساد.

جاء ذلك خلال كلمتها حول سياسة الوزارة وجهودها أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد.

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وأشار "لبيب" إلى أن هناك أولويات للعمل في التطوير التكنولوجي لمراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن العمل يسير وفق خطة وإستراتيجية لتطوير وتحديث كل ما يتعلق بوحدات إنفاذ القانون سواء من نيابات أو محاكم أو أقسام ومديريات الشرطة أو غير ذلك.

وأضافت: نعمل على تطوير وتحديث مراكز تقديم الخدمات التابعة لوزارة التنمية المحلية بكافة الوحدات والمراكز المحلية وكذلك في مراكز خدمات المرور وتلك هي المرحلة الأولى.

وقالت: نعلم أن هناك مراكز لتقديم الخدمات تحتاج إلى التطوير، وعلى رأس تلك المراكز كافة مكاتب الشهر العقاري بكافة المحافظات وكذلك كافة مكاتب التأمينات الاجتماعية بالمحافظات المختلفة وغيرها من الأمور الاخري التي سنضعها في الاعتبار وستكون في مرحلة لاحقة مباشرة لبدء العمل بها.