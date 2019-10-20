"حجازي" يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

زار الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، صباح الأحد، مدرسة زهراء مدينة نصر الرسمية الدولية، فى اليوم الأول للدراسة بها، للاطمئنان على جاهزيتها.

وقال حجازى إن المدارس الرسمية الدولية تحظى برعاية الدولة، وتعمل بالنظام البريطاني مشروع كبير ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.

واطمأن حجازي على توفير التجهيزات اللازمة للمدرسة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.

وأشاد رئيس قطاع التعليم العام، بالدور الهام الذى تلعبه مؤسسة أصحاب المدارس الدولية فى تقديم الدعم الفنى لهذا المشروع كمسئولية مجتمعية لخدمة الوطن، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال إن اختيار المعلمين لهذه المدارس يتم من خلال عقد اختبارات لاختيار أفضل العناصر التي تمتلك مهارات تناسب العمل بالمدارس الدولية، وتحدث مع بعض أولياء أمور التلاميذ وقدم لهم التهنئة بمناسبة بدء الدراسة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وأكد أن الوزارة تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي تعوق سير العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

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وأوضح الدكتور رضا حجازى أنه يوجد بالمدرسة حاليًا 6 فصول للمستوى الأول "رياض الأطفال"، و4 فصول للمستوى الثاني "رياض الأطفال"، و4 فصول للصف الأول الابتدائى.

وأكد حرص الوزارة على نجاح هذا المشروع، والتعاون والتنسيق الكامل مع مديرى المدارس الرسمية الدولية لإزالة أية عقبات، وتوفير التجهيزات اللازمة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي ضمن المتابعة الميدانية لانتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسى ٢٠١٩/ ،٢٠٢٠ وفي ضوء الإجراءات التي اتخذتها تحت قيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لتحقيق عام دراسي منضبط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم الأحد، أن هناك خمس مدارس حكومية دولية جديدة تم ضمها في العام الدراسي الحالي، هي: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر "شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة"، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر "زهراء مدينة نصر"، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة "دمياط الجديدة"، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر "مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين"، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية "ملحق بمدرسة الشهيد محمود طلعت زيادة بإدارة المنتزة"، إضافة للخمس مدارس التى تعمل بهذا النظام منذ العام الماضى.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تستهدف زيادة عدد المدارس الرسمية الدولية؛ نظرًا للإقبال الشديد على هذه النوعية.

شارك في الزيارة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأحمد المراغي مدير مكتب رئيس قطاع التعليم العام، وأحمد شعبان مدير إدارة شرق مدينة نصر التعليمية، وأمانى جمال مديرة المدرسة، وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس أمناء تعليم القاهرة.