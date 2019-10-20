تتضمن زيارة للصعيد.. ننشر أجندة عمل وزيارات لجنة حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

عقدت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، ووضعت اللجنة خطه عملها، والتي ستتضمن مجموعة من الزيارات الميدانية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعدد من المؤسسات الهامة، تبدأ زيارتها بزيارة لمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس للوقوف على تطورات العمل بالمبنى الجديد كما تزور اللجنة إحدى محافظات الصعيد

وبحسب بيان، أرسلت اللجنة خطاب شكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وذلك بعد استجابتها لطلب لجنة حقوق الإنسان ودفع مبلغ 78 مليون جنيه لاستكمال المبنى الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما وجهت اللجنة خطاب شكر لمصلحة السجون ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لتبنيهم علاج فيروس سي داخل السجون، وعلاج 2800 حالة على نفقة الدولة.

كما أرسلت اللجنة خطاب شكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطاب شكر لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لحسن أداء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية خاصة مع المواطنين المترددين على القطاع وتوفير مترجمين للصم والبكم بالأقسام الشرطية، والإدرات والمصالح المترددين عليها مثل مصلحة الجوزارت وتصاريح العمل، والأحوال المدنية.