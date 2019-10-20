"صحة النواب" تشكل لجنة لمعاينة مستشفيات جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، طلب الإحاطة المقدم النائب غريب أحمد حسان، بشأن إهدار المال العام في المستشفيات الحكومية في فترة قصيرة لم تتعد عشرة سنوات مثل تهالك مبنى مستشفى الطور العام بمحافظة جنوب سيناء.

وقال النائب غريب حسان خلال اجتماع اللجنة، إنه بالرغم أنه تم إرسال لجنة لمعاينة المبنى والتي أثبتت تهالكها، وأصدرت قرارا بترميم المبنى أو إزالته، ما يعتبر إهدار للمال العام.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مستشفى الحميات أيضا بطور سيناء هي الأخرى صدر لها قرار إزالة منذ فترة، وأن هذا المبنى لم يعمل سوى أكثر من عامين وتم إغلاقها منذ سنوات.

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وأضاف النائب غريب أحمد حسان، أن مبنى سكن الأطباء خلف مستشفى الطور العام آيل للسقوط ويحتاج هو الآخر للإحلال والتجديد أو إزالته، مؤكدا أن إهمال المبنى دون التدخل السريع في إعادة ترميمه قد يسبب كارثة بأي لحظة.

وتابع قائلا: "مبنى المعمل المشترك الذي صدر له قرار بازالته منذ عامين وما زال العمل به حتى تاريخه، ونطالب بسرعة تشكيل لجنة متخصصة لمحاسبة كل من قصر أو أهمل في حق مقدرات الدولة".

وقرر الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية، تشكيل لجنة من أعضاء لجنة الصحة لمعاينة كل مستشفيات محافظة جنوب سيناء وزيارة ميدانية لهذه المستشفيات لرصد المخالفات الخاصة بالمنشآت الصحية وأسباب تهالك المباني، وما يقتضي من إعادة ترميم أو إزالة مستشفى الطور العام والحميات وسكن الأطباء.​