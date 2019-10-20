"تصوروا وهم بيشربوا".. سقوط أبطال فيديوهات تعاطي المخدرات أمام مدرسة بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

رصدت المتابعة الأمنية الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تداول 3 مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يحويا لقطات لـ3 أشخاص حال تعاطيهم المواد المخدرة داخل دراجة بخارية " توك توك ".

بالفحص تبين أن المقاطع المتداولة تم تصويرها بشارع دار السعادة أمام مدرسة أمون، دائرة قسم شرطة الزيتون، أمكن تحديدهم بمعرفة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وتبين أنهم كل من "محمد أ."، "أحمد م."، "عبد العزيز ع.".

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بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين، أمكن ضبطهم، حال استقلالهم دراجة بخارية " توك توك "ملك الثاني، والمستخدمة في الواقعة، وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وزنت 6 جرام.

بمناقشة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وأضافوا بعدم علمهم بمقاطع الفيديو المتداولة.

جارِ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.