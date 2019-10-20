بلاغ يكشف حيلة عصابة "النت الوهمي" للنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت.

تبلغ لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من مهندس حر– مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة بتضرره من مستخدمين رقمين "محددين" للاتصال به وانتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمى لتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 500 جنيه نظير ذلك.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص– مقيمين بدائرة قسمي شرطة أول وثان شبرا الخيمة.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يقوم أحدهم بالاتصال بعملاء الشركة على الهواتف الأرضية، وتقديم عروض وهمية لخدمات الإنترنت، ويقوم آخرين بالتوجه للمجني عليهم وتحصيل مبالغ مالية منهم نظير تقديم تلك الخدمة الوهمية عقب توقيعهم على عقد مزور منسوب للشركة ، ويقوم الأخير بالحصول على البيانات الخاصة بالعملاء من أحد الأشخاص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي (مالك محل إكسسوارات كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) - تم ضبطه - وبمواجهته اعترف باشتراكه مع باقي المتهمين نظير تحصله على مبلغ مالي قدره (200 جنيه) مقابل ذلك ، وبإرشادهم تم ضبط (جهاز لاب توب - هاتف محمول به بعض بيانات عملاء الشركة المصرية لاتصالات - عقود مزورة خاصة بالتعاقد على خدمات الإنترنت منسوب صدورها للشركة المصرية للاتصالات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.