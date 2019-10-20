قبل نشوبها بالمولوتوف والسلاح.. إحباط مشاجرة بسبب معاكسة سيدة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب معاكسة سيدة في حلوان

وردت معلومات للمقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام أحد الأشخاص بتجميع ذويه بشارع 3 منشية جمال عبد الناصر دائرة القسم بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر مع آخر بسبب خلافات فيما بينهما.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات و بإعداد ألاكمنه اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرواد محمود سعداوي وأحمد الدالي وإسلام رمزي وأحمد شعلان ضباط مباحث القسم من ضبطهم وتبين أنهم "عادل.س" صاحب محل دواجن وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش عيار 16 مم، وطلقتين من ذات العيار، "طلعت.ع" جزار وبحوزته عدد 3 زجاجات بداخلهم مادة سريعة الاشتعال، "نزيه.ع"، عاطل وبحوزته عصا خشبية شومة، "جمال.س" سائق وبحوزته عصا خشبية شومة.

كما تم ضبط "عابدين.ع" عامل وبحوزته عدد 2 زجاجة بداخلهما مادة سريعة الاشتعال، "إبراهيم.ا" عاطل وبحوزته عصا خشبية شومة، عبد القادر عامل وبحوزته عصا خشبية " شومة "، عمر عامل وبحوزته عدد 2 زجاجة بداخلهما مادة سريعة الاشتعال، طارق سائق وبحوزته عصا خشبية شومة، محسن عاطل وبحوزته عدد 3 زجاجات بداخلهم مادة سريعة الاشتعال، حسين وبحوزته عصا خشبية شومة، عبد الرحمن عاطل وبحوزته عدد 2 زجاجة بداخلهما مادة سريعة الاشتعال، مروان عاطل وبحوزته عصا خشبية شومة، كريم عاطل وبحوزته عصا خشبية شومة.

وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدوها واعترفوا بحيازتهم للسلاح الناري والأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد الإعداد للتشاجر مع محمد عاطل، وأضاف الأول بوجود خلافات سابقة بينه وبين الأخير لقيامه بمعاكسة زوجته.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، والعقيد أحمد الشربيني، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.