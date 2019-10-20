رئيس دستورية الأردن: احتفال "الدستورية المصرية" باليوبيل الذهبي انتصار للقضاء العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قال المستشار نعمان خطيب، رئيس المحكمة الدستورية بالأردن، إن احتفال المحكمة الدستورية المصرية باليوبيل الذهبي، هو انتصار للقضاء المصري والعربي، وتكليل لجهودها على مدار 50 عاما.
وأضاف أن المحكمة الدستورية الاردنية استفادت كثيرا من مصر، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا قضائيا الكترونيا بين جميع الدول العربية.
وأوضح أن العالم بالكامل يعمل على تسهيل طرق التواصل الالكتروني، لمواكبة ومحاكاة كبار الدول الأوربية، مضيفا أن المبادئ القضائية متشابه في العالم العربي بالرغم من اختلاف المسميات.
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