ضبط عاطل ينتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على شخص انتحل صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة عابدين.

تبلغ للمقدم مصطفى البلتاجي، رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، من منيرة محمد، ربة منزل بأنها حال تواجدها بشارع الشيح ريحان دائرة القسم لانتظار إحدى سيارات الأجرة لتوصيلها لمحل سكنها فوجئت باستيقاف سيارة بيضاء اللون وطلب منها قائدها استقلال السيارة صحبته بدعوى توصيلها لمنطقة سكنها وعقب ذلك قام بإيهامها أنه ضابط شرطة وأنها تقوم بالاتجار بالمواد المخدرة وقام بالتعدي عليها بالضرب دون حدوث إصابات واستولى منها على مشغولات ذهبية عبارة عن "3 غويشة، 3 خاتم، سلسلة، مبلغ مالي 300 جنيه وعقب ذلك قام بإنزالها من السيارة أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة السلام أول ولاذ بالفرار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها تحمل أرقام ق ل أ 6175 ماركة BYD بيضاء اللون.

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بالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم "حاتم.م" عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 1327 لسنة 2004م شبرا الخيمة أول قليوبية عميل مسروقات وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائد أحمد جابر، معاون مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهته بالمعلومات والتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة.

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله حسن النية "أ.ح" صائغ ومقيم 3 شارع عمار شبرا البلد ـ شبرا الخيمة أول قليوبية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم والمضبوطات واتهمته بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، والعقيد محمد البتانوني، مأمور قسم عابدين، إلى النيابة العامة.