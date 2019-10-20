رئيس المحكمة الدستورية: التعاون بين مصر والدول العربية سيستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال المستشار سعيد مرعي، إن المحكمة الدستورية تحتفل بمناسبة مرور نصف قرن على إنشائها، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بين جميع شقيقاتها العربية، الآخذة بالنظام الدستوري، ومساهماتها من النظام الدستوري العملي.

وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني من الاحتفال، أن مصر شرفت بجميع الوفود التي لبت الدعوى والحضور، مؤكدا أنه يتمنى مزيد من التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن التعاون القضائي بين مصر وشقيقاتها الدول العربية سيظل مستمرا، لافتا الى أن الانظمة الالكترونية أتاحت لجميع الدول سرعة التواصل والاتصال فيما بينها.