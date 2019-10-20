خلال يوم.. ضبط 500 طن مخللات فاسدة في حملات تموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 1108 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مسئول ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تابعة لإحدى شركات الصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة لحيازته 2,856 طن "لحوم- كبدة- أسماك" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية لحيازته 549,600 طن "مخللات" منتج نهائي مقلدة ومغشوشة مدون عليها إحدى العلامات التجارية، 41,500 طن "ملح طعام- خل طعام- زيتون" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، 10 طن "صودا كاوية" مستلزمات إنتاج مخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها في الأغراض الغذائية ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 2000 لتر مواد بترولية "سولار" دون التعاقد مع الجهات المختصة.

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وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية لحيازته 83240 عبوة "صلصة طماطم" منتج نهائي مدون عليها إحدى العلامات التجارية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية 7,420 طن "صلصة خام- سكر- ملح" مستلزمات إنتاج.. مجهولة المصدر، لتجميعه (1200) لتر مواد بترولية "سولار" جمعها المتهم دون التعاقد مع الجهات المختصة.

وتمكنت الجهود من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (18,656) طن "مسلى" منتج نهائي معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، (3,030) طن "زيت طعام- مكسبات طعم- ألوان صناعية" مستلزمات إنتاج معبأة داخل تنكات وبراميل مجهولة المصدر.

ونجحت الجهود من ضبط مسئول مصنع لإنتاج وتعبئة المعسل "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (4,816) طن "معسل" معبأة داخل أحواض تحت التجهيز والتعبئة بدون أية بيانات، (1,160) طن عسل أسود- تبغ خام- ألوان صناعية" مستلزمات إنتاج.. معبأة داخل عبوات وشكائر بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر"، 650 عبوة دخان معسل منتج نهائي ذات أحجام وأوزان مختلفة مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من بندرول "الدمغة الدالة على سداد الرسوم الجمركية" يشتبه في كونها مزورة.