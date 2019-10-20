ضبط هارب من غرامات بقيمة 15 مليون جنيه في كمين مسطرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عاطل، هارب من حكم غرامات بـ 15 مليون جنيه في كمين مسطرد.

تمكن الرائد مصطفى محمود، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين مسطرد دائرة قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "حمدي.م" عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 حكم حبس جزئي محاجر بإجمالي 4 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت خمسة عشر مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.