الداخلية توقع الكشف الطبي على 141 حالة بمستشفيات الشرطة مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية")؛ الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
وتم استقبال الحالات التي بلغت 141 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما في مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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