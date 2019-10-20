أخبار مصر | "مستقبل وطن" يفتتح معرضًا للسلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة بالفيوم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يفتتح معرضًا للسلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة بالفيوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح حزب مستقبل وطن، في محافظة الفيوم، معرضا للسلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة فى مركز طامية، وذلك برعاية وحضور المهندس عبد القادر الجارحى أمين الحزب بالمحافظة، والنائب يوسف الشاذلى أمين التنظيم واللواء محمد أمين أبو طالب الأمين المساعد للحزب، والنائب محسن أبو سمنة ومحمود خيرى المشرف على المعارض بالفيوم، ومحمود عمر أمين مركز طامية.

وجاء معرض السلع الغذائية المدعم من حزب مستقبل وطن، للجمهور والذى يحتوى على كافة السلع الغذائية وحلوى المولد النبوى الشريف بأسعار مخفضة للغاية نالت إعجاب المواطنين.

كما تفقد قيادات الحزب معرض الملابس والأدوات المدرسية المستمر بالمركز والذى قررت أمانة طامية مد فترته لإحتوائه على أدوات وملابس بأسعار مخفضة بناء على مطالبات أهالى طامية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.