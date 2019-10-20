أخبار مصر | اقتراح برلماني بإنشاء أسطول حديث لصيد الأسماك

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تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بخصوص تمويل إستراتيجية لإنشاء أسطول حديث ومتطور للصيد.

وأوضحت ثابت، أن هناك تدهور كبير في أسطول الصيد المصري، فلم نعد نمتلك أسطولا بحريًا للصيد يؤمن احتياجاتنا حتى أن السفن المملوكة لنا مرفوضة من دخول الموانئ المتطورة، بما يؤدي إلى ضياع فرص استغلال شواطئنا الممتدة على البحرين الأبيض والأحمر، مؤكدة أن التطور الهائل الذى حدث فى صناعة سفن عالميا من حيث السعة الطنية ومعدات السلامة يجعل من سفننا الحالية غير صالحة للخدمة على المدى القصير.

كما أكدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص هو الآخر عازف عن ضخ أي استثمارات فى البنية الأساسية خوفا من المخاطرة ورغبة منه فى الكسب السريع خاصة أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى وقت طويل لتغطية ما تم الإنفاق فيها، ومع استمرار غياب الدولة وتجاهل هذا الملف الاقتصادى المهم، ويجب بحث آليات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وطالبت النائبة البرلمانية، بضخ استثمارات ضخمة لتمويل هذا القطاع الحيوى ببناء مجموعة من سفن الصيد العملاقة تكون نواة لأسطول صيد على مستوى عالمى متطور يجوب أعالى البحر وفقًا للأساليب العلمية التى تتبعها الأساطيل الأخرى، مؤكدة أنه على البنوك أن تمنح تسهيلات ائتمانية لهذه الصناعة العملاقة حتى نستطيع القول أن لدينا أسطولًا بحريًا يوفر احتياجاتنا من الأسماك باعتباره عنصرًا مهمًا للغذاء ويعوض نقص البروتين فى المصادر الأخرى كالفراخ واللحوم.