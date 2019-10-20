أخبار مصر | "صحة البرلمان" تناقش طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام في المستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة البرلمان" تناقش طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام في المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، طلب الإحاطة المقدم النائب غريب أحمد حسان، بشأن إهدار المال العام فى المستشفيات الحكومية فى فترة قصيرة لم تتعد عشرة سنوات مثل تهالك مبنى مستشفى الطور العام بمحافظة جنوب سيناء.

من ناحيته قال النائب غريب حسان خلال اجتماع اللجنة، إنه بالرغم أنه تم إرسال لجنة لمعاينة المبنى والتى أثبتت تهالكها، وأصدرت قرارا بترميم المبنى أو إزالته مما يعتبر إهدار للمال العام.

وأشار "حسان" إلى أن مستشفى الحميات أيضا بطور سيناء هى الأخرى صدر لها قرار إزالة منذ فترة، وأن هذا المبنى لم يعمل سوى أكثر من عامين وتم إغلاقها منذ سنوات، متابعا: أن مبنى سكن الأطباء خلف مستشفى الطور العام آيل للسقوط ويحتاج هو الآخر للإحلال والتجديد أو إزالته، مؤكدا أن إهمال المبنى دون التدخل السريع فى إعادة ترميمه قد يسبب كارثة بأى لحظة.

واضاف عضو مجلس النواب قائلا: "مبنى المعمل المشترك الذى صدر له قرار بإزالته منذ عامين وما زال العمل به حتى تاريخه، ونطالب بسرعة تشكيل لجنة متخصصة لمحاسبة كل من قصر أو أهمل فى حق مقدرات الدولة".

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ووافق مجلس النواب، خلال جلسته الأخيرة، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها. ووافق مجلس النواب، خلال جلسته الأخيرة، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها. وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012. وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26112018 و2019530.



قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 552019.