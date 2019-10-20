أخبار مصر | "القوى العاملة": تعيين 2265 بينهم 46 معاقا.. و2000  ترخيص لمزاولة الحرفة بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": تعيين 2265 بينهم 46 معاقا.. و2000 ترخيص لمزاولة الحرفة بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة ، إن عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالمنوفية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2219 معينا، فضلا عن 46 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 7435 شابا باحثا عن العمل، ومراجعة 24 عقدا للعمل بالخارج.

وقال "سعفان" إن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال سبتمبر الماضي بقياس مهارة 2000 عامل على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة.

وأوضح عفيفي محمد عفيفي وكيل الوزارة مدير المديرية، أن المديرية قامت بالتفتيش علي 456 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وجرى تحرير محاضر مخالفات لـ 409 منشأة، فضلا عن التفتيش على 477 منشأة لتنفيذ قانون العمل، وتحرير 256 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، كما تم القيام بـ 21 حملة لتفتيش على 34 منشأة في مجال قانون وعلاقات العمل .

وفي إطار متابعة الشكاوى بمجال علاقات العمل بحثت المديرية 31 شكوى ، واسفر البحث عن حفظ 19 شكوي ، ومازال 12 شكوي تحت البحث والدراسة، كما تم الحاق 28 صبي متدرج ببرنامج التدرج المهني ، فضلا عن الحالق 65 مستفيدا ببرنامج التدريب التحويلي .

وتابع "عفيفي " أن المديرية عقدت 26 ندوة توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي والإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة ، فضلا عن 14 ندوة توعية في مجالات السلامة والصحة المهنية للعمال بالشركات والمنشآت ضمن مبادرة "اعرف.. احمي نفسك" التي أطلقتها الوزارة.