أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين بالبحيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين بالبحيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفالية لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة، وقدامى المحاربين بأمانة مركز أمانة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك بتنظيم عمر عيسوي عرفات أمين مركز إيتاي البارود، وأحمد باز أمين تنظيم المركز، بحضور المهندس محمد سعد سلامة أمين محافظة البحيرة، وأمين التنظيم أحمد حمودة وعدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية والدينية.

وأكد أمين المصريين الأحرار بالبحيرة، أن قيادات وأعضاء الحزب وجموع المصريين يعتزوا بدماء أبناء مصر الأوفياء التي روت ارضنا الطاهرة دفاعا وحفاظا عليها، مُشيرًا إلي أن رئيس الحزب وقيادات الأمانة المركزية حريصة على التلاحم الشعبي والأصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الآبية.

وتحدث الشيخ منصور لبيب، مدير إدارة الأوقاف عن فضل الشهيد ومنزلته العالية عند ربه.

وفى ذات السياق قال عمر عرفات أمين الحزب بمركز إيتاي البارود، ان الاحتفالية وتكريم أسر الشهداء أبسط ما يقدمه المصريين الأحرار لأبناء الوطن الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم لتحيا مصر.

كما تخلل الاحتفال إلقاء الشعر من جانب طلاب وأطفال المدارس الابتدائية وابناء الشهداء يرتدون الزي العسكري.