أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين بالبحيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين بالبحيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد أمين المصريين الأحرار بالبحيرة، أن قيادات وأعضاء الحزب وجموع المصريين يعتزوا بدماء أبناء مصر الأوفياء التي روت ارضنا الطاهرة دفاعا وحفاظا عليها، مُشيرًا إلي أن رئيس الحزب وقيادات الأمانة المركزية حريصة على التلاحم الشعبي والأصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الآبية.
وتحدث الشيخ منصور لبيب، مدير إدارة الأوقاف عن فضل الشهيد ومنزلته العالية عند ربه.
وفى ذات السياق قال عمر عرفات أمين الحزب بمركز إيتاي البارود، ان الاحتفالية وتكريم أسر الشهداء أبسط ما يقدمه المصريين الأحرار لأبناء الوطن الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم لتحيا مصر.
كما تخلل الاحتفال إلقاء الشعر من جانب طلاب وأطفال المدارس الابتدائية وابناء الشهداء يرتدون الزي العسكري.