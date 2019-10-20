أخبار مصر | محافظ الجيزة: إنشاء مواقف لسيارات السرفيس أسفل محور روض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إنشاء مواقف لسيارات السرفيس أسفل محور روض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بأنه في إطار التنسيق مع الجهات المعنية سيتم إنشاء مواقف لسيارات السرفيس أسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق لتكون مواقف نموذجية وذلك لنقل جميع الخطوط الداخلية البالغه 8 مواقف رسمية فضلاً عن المواقف العشوائية الموجودة بحي الوراق، إضافة إلى إنشاء موقف لسيارات الأقاليم أسفل الطريق الدائري.

وقال المحافظ، إن المواقف الجديدة سوف تساهم بشكل كبير في حل أزمة الاختناقات المرورية بحي الوراق إلى جانب خدمة شريحة كبيرة من مواطني حي الوارق والأحياء المجاورة، والتسهيل عليهم في الانتقال إلى المناطق والمحافظات المجاورة بكل سهولة ويسر.

وأوضح راشد، أن المواقف الجديدة المواقف ستساهم في تقليل مدة الرحلة، وذلك في إطار خطة الدولة بتطوير الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لائحة نموذجية لإدارة وتشغيل مواقف نقل الركاب.

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وأشار إلى أنه سيتم تطوير البنية التحتية لتشمل على إنشاء بوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل وسوف تحقق الأنظمة الألكترونية الحديثة التي سيتم تركيبها إحكام السيطرة على المواقف، إضافة إلى رصف الساحات الكائنة أسفل الكباري وإنشاء مخرج ومدخل لسيارات السرفيس وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة وكافيتريات وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة الجيزة بالتنسيق مع مديري مديرية الطرق بطرح الأعمال على الشركات الجادة للبدء في التنفيذ موجهاً رئيس حي الوراق بإزالة كافة مخلفات الرتش والإشغالات والتعديات الموجودة أسفل الطريق الدائري والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري حتى يتم السير في إجراءات التنفيذ.

وجاءت تصريحات المحافظ، خلال جولة تفقدية بحي الوراق، رافقه اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء طارق عبد العظيم رئيس حي الوراق والمهندس محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

