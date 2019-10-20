أخبار مصر | برلماني يتقدم بسؤال لوزير الإسكان عن ضعف وانقطاع مياه الشرب بالواسطى ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بسؤال لوزير الإسكان عن ضعف وانقطاع مياه الشرب بالواسطى ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.

وأكد النويشى فى سؤاله، أن ذلك يأتى بسبب تأخر استكمال تطوير محطات مياه شرب مدينة الواسطى (الغربية)، لتصل طاقتها إلى الطاقة المطلوبة 240 لترثانية، وكذلك تطوير محطة مياه شرب مدينة الواسطى (الشرقية)، لتصل طاقتها إلى الطاقة المطلوبة 1000 لترثانية، علاوة على تأخر تطوير محطة مياه شرب كفر الجزيرة والمتواجدة بقرية اشمنت بمحافظة بني سويف لتصل إلى طاقتها إلى الطاقة المطلوبة 1200 لث والمدرجة بالخطة الإستثمارية للدولة، والتى تخدم مركزى الواسطى وناصر، بمحافظة بنى سويف.

وأشار وكيل محلية النواب، إلى أنه أعرب أهالي مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، عن استياءهم من استمرار انقطاع مياه الشرب بشكل دائم ولفترات طويلة أغلب ساعات اليوم، بمناطق مختلفة بإنحاء المركز، وعودتها فجرا لدقائق معدودة، دون وجود حل نهائي تجاه الأزمة التي امتدت لسنوات وتنقطع بصفة دائمة في أوقات الذروة وذلك بسبب أن طاقة المحطتين لا يكفوا احتياجات التعداد السكاني المتضخم.