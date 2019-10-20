أخبار مصر | محافظ القاهرة: تم ربط منطقة شق الثعبان بالطريق الدائري والإقليمي لتصبح عالمية بمجال التصنيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: تم ربط منطقة شق الثعبان بالطريق الدائري والإقليمي لتصبح عالمية بمجال التصنيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن استرداد الأراضي وتقنين أوضاعها، من ضمن توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضي المنهوبة.

وأوضح "محافظ القاهرة"، خلال حفل توزيع عقود تقنين أوضاع لعدد من مستثمري منطقة شق الثعبان، وعدد من عقود التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتقنين أكثر من ٣٥٠ حالة حتى الآن، وقام المواطنين بسداد مستحقاتهم، وجار فحص باقي الحالات.

وأشار "عبد العال"، إلى أهمية منطقة شق الثعبان حيث تعتبر منطقة هامة جدًا ولم تلق إليها الأنظار منذ فترات كبيرة، وجاءت تعليمات رئيس الجمهورية بتطويرها، لتصبح منطقة عالمية للتصدير والتصنيع، حيث تم رفع كفاءتها وتطوير جميع المرافق بها وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات، بالإضافة إلى فتح طريق لربط منطقة شق الثعبان بالمناطق الحديثة كالدائري والطريق الإقليمي، وكل هذه عوامل تساعد المنطقة لتجعلها عالمية.

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وأكد، أن الرخام المصري من الأنواع المميزة على المستوى العالمي، فكان يجب علينا تطوير منطقة شق الثعبان لتواكب عصر التصنيع الحديث.

ونوه "محافظ القاهرة"، إلى حفل اليوم لأنه يعكس مدى اهتمام الدولة فيما تقوم به للحفاظ على أموالها وأراضيها، والوقوف بجانب الموطنين لتوفير فرص لاستثمار أموالهم.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، الشكر لأصحاب منطقة شق الثعبان لتعاونهم الكبير في تطويرها من خلال التعجيل في إنهاء إجراءات التقنين، وللتيسير على المواطنين تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي والتنمية الصناعية لتسهيل كافة الإجراءات.

