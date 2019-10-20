أخبار مصر | رئيس "صناعة الوفد" يطالب بدعم قطاع الصناعة وحماية الفئات الأكثر فقرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة الوفد" يطالب بدعم قطاع الصناعة وحماية الفئات الأكثر فقرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، بتصريحات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، والتي أكد فيها وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.

وقال قوطة، إن ما يشهده الاقتصاد المصري في الوقت الحالي من معدلات نمو فاقت المتوقع وفق الكثير من التقارير الدولية، يأتي نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت مصر في تطبيقه منذ عدة سنوات، مؤكدًا على أهمية تقديم مزيد من الدعم لقطاع الصناعة وذلك من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يؤدي في النهاية إلى إنعاش الوضع الاقتصادي المصري، مُطالبًا بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من أجل توفير الغطاء اللازم لتوفير حياة كريمة للشعب المصري وخاصة الفئات الأشد فقرًا والتي تأثرت نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة.

وأشاد رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% على مدار العامين الماضيين، فضلًا عن تراجع معدل التضخم والذي يرتبط بمستوى أسعار السلع والخدمات، إلى جانب خفض نسب البطالة خاصة بين الشباب، مُطالبًا الحكومة بالاستمرار في خطوات الإصلاحات الهيكلية، وخلق فرص عمل ودعم دور القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات العامة.