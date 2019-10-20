أخبار مصر | طلب مناقشة حول مشكلات ذوي الإعاقة بمصر

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تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن أهم مشكلة تواجه ذوى الاعاقة فى مصر، ألا وهي ارتفاع أسعار الأطراف الصناعية بكل أنواعها، فعالم الأطراف الصناعية، ارتفعت أسعارها بشكل كبير.

وأوضحت رزق الله، أن أقل طرف صناعي في مصر يصل إلى آلاف الجنيهات، فكانت الأطراف التي تخص منطقة فوق الركبة بلغت من 18 إلى 28 ألف جنيهًا على حسب النوع ألماني أم صيني أم مصري، ووصل سعر نفس الطرف الصناعي الألماني إلى 28 ألف جنيهًا، أما الصيني 70 ألف جنيهًا، ويختلف أيضًا على نوع الركبة للشخص المصاب أو الحركة التي يحتاجها.

وأكدت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن الأطراف الصناعية الخاصة بأسفل الركبة، فأسعارها كانت أعلى، فوصل الألماني إلى 95 ألف جنيهًا، والمصري 13 ألف جنيهًا، أما الصيني فكان الأغلى ووصل إلى 29 ألف جنيهًا للطرف الصناعي الواحد، مُشيرة إلى أنه لا يستطيع كل المصابين أن يقوموا بتركيب الأطراف الصناعية؛ لأنها تعتبر غالية الثمن وليست كل الدول تمنحها لذوي الحاجات الخاصة أو تدعمها.

وفجرت رزق الله مفاجاة بشأن أنه يوجد في مصر مصنع حكومي واحد، تابع للمعهد القومي للتأهيل الحركي والعصبي منذ عام 1967، يعمل به فنيو أطراف صناعية حيث توجد مدرسة داخل المعهد لتعليم الفنيين، وعلى مدار 50 سنة تخدم المعاقين حركيًا، لكنه لا يستطيع مواجهة حالات الغلاء ومواجهة احتياجات السوق، كما ان الاعتماد على رجال الأعمال والتبرعات التى تاتي منهم لا تكفي لسد الاحتياجات ما انها تكون فى شكل مهين بع الشيء لذوى الإعاقة.

وطالبت النائبة البرلمانية، بفتح مجال النقاش العام تجاه دور وزارة التضامن وكذا المالية بشأن توفير الدعم اللازم للأطراف الصناعية، لاسيما فى ظل ارتفاع أسعارها، متسائلة:"ما هي خطة الحكومة بشأن تنمية المصنع التابع للمعهد القومي للتأهيل الحركي والعصبي والمنشئ منذ 1967؟".