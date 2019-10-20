أخبار مصر | وزيرة الصحة: 20 مليون سيدة استفادت بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: 20 مليون سيدة استفادت بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استفادة 20 مليون و828 ألفًا و895 سيدة من المنتفعات الجدد والمترددات على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال العام المالي 20182019، في إطار استراتيجية الوزارة لخفض الزيادة السكانية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه من ضمن المنتفعات 2 مليون و819 ألفًا و176 سيدة حصلن على الخدمة لأول مرة "جديدة" و17 مليونًا و735 ألفًا و246 مترددة، لافتًا إلى أن عدد الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة في الفترة ذاتها بلغ 20 مليونًا و554 ألفًا و422 منتفعة بنسبة 17% أعلى مقارنةً بالعام المالي السابق.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة، إنه تم صرف ما يقرب من 23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة تضمنت 142 ألفًا و165 كبسولة تحت الجلد، و855 ألفًا و239 لولب، 15 مليونًا و118 ألفًا و598 حبة أحادية ومركبة، و5 ملايين و805 آلاف و96 حقنة أحادية ومركبة، ومليون و506 آلاف و395 واقيًا ذكريًا.

وأضافت "السنباطي" أنه يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 5 آلاف و925 عيادة ثابتة ومتنقلة لتغطية جميع المناطق العشوائية والنائية والمحرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية مع التركيز على محافظات الصعيد لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية للعمل على رفع معدلات الاستخدام وخفض الاحتياجات غير الملباة، مؤكدةً على تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات المتنقلة، حيث تم تقديم الخدمة لــ979 ألفًا و463 منتفعة، ولـ138 ألفًا و643 منتفعة من خلال 789 قافلة صحة إنجابية.

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وأشارت "السنباطي" إلى أن العمل جارٍ على خفض نسبة المواليد لتصل إلى 3.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2020، و2.4 طفل لكل سيدة بنهاية 2030، وذلك من خلال إتاحة خدمات تنظيم أسرة فعالة وآمنة لكل سيدة مصرية دون تمييز، بالإضافة إلى تأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة في جميع أماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، وتوفير مخزون استراتيجي منها يتراوح بين 6 أشهر وسنة، فضلًا عن التحسين المستمر لجودة خدمات تنظيم الأسرة المقدمة بالقطاع الحكومي والأهلي، إضافةً إلى دعم الشراكة مع الجهات التي تعمل في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، كما يتم العمل تعزيز وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة والتسويق الاجتماعي لوسائل تنظيم الأسرة من خلال جميع وسائل الإعلام، والقنوات المرئية والمسموعة.

وفي مجال التسويق الاجتماعي لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قالت السنباطي إنه تم تنفيذ ما يقرب من 20 مليون زيارة منزلية ومليون ندوة تثقيفية بواسطة الرائدات الريفيات لعمل التوعية المجتمعية للسيدات وزيادة الطلب على الخدمة حيث تم تحويل 11 ألف منتفعة لعيادات تنظيم الأسرة، كما تم عقد 15 دورة تدريبية للرائدات الريفيات على برنامج تمكين المرأة المصرية، حيث قمن بتنفيذ 360 جلسة تمكين للمرأة بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والإسماعيلية)، وتجهيز 33 نادي مرأة بخمسة محافظات كمرحلة أولى وجاري تجهيز تسعة محافظات أخرى، وذلك في إطار تطوير وتفعيل دور نوادي المرأة الملحقة بالوحدات الصحية لتوعية السيدات بخدمات تنظيم الأسرة ورفع معدلات الاستخدام من خلال المداخل التنموية مثل تعلم بعض الحرف اليدوية وأعمال الخياطة والتطريز والمهارات الحياتية، إضافة إلى إكساب السيدات مهارات الحرف اليدوية التي تدر عليهن عائدًا ماديًا لرفع المستوى الاقتصادي للمرأة، كما تم فتح 821 فصل محو أمية بنوادي المرأة بالمحافظات لـ88 ألفًا من الدارسات بها.

ونوهت "السنباطي" إلى أنه تم عقد 817 دورة تدريبية للأطباء والممرضات وفرق الإشراف على أحدث المعايير القياسية العالمية لتقديم الخدمة في عدد من الدورات الإكلينيكية الأساسية والمتقدمة وكذلك الدورات الفنية والنوعية والتخصصية مثل السونار ومنع انتشار العدوى والتدريب على المشورة، كما تم افتتاح 10 عيادات جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمعهد القلب القومي بإمبابة، وبمستشفيات جامعة سوهاج، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالجيزة، وجامعة الأزهر بأسيوط، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وجامعة عين شمس، والفيوم الجامعي، وجامعة جنوب الوادي بقنا، وجامعة جنوب الوادي بأسوان، ومستشفى الشرطة بالإسكندرية.

يذكر أنه يتم استقبال استفسارات المنتفعات من خلال الخط الساخن المجاني (08008880800) والرد على شكاواهن من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً بواسطة نخبة من أخصائيات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.