أخبار مصر | برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة عن معايير تطبيق معاش "تكافل وكرامة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة عن معايير تطبيق معاش "تكافل وكرامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن معايير تطبيق معاش "تكافل وكرامة" واليات اختيار من ينطبق عليهم المعاش

وأكدت أبو السعد، أن عدد كبير من الأسر فوجئوا بوقف صرف الفيزا للمرتب الشهرى لمعاش تكافل وكرامة، وهو الذى يمثل لهم الحياة وبدون أى مقدمات ولا إنذارات، حيث تحججت الوزارة بأن وقف المعاش نتاج آليات ومعايير يتم تطبيقها، مؤكدة أن وقف معاش تكافل وكرامة لبعض الفئات دون الاخرى يتم بطريقة عشوائية دون اى معلومات عن وسائل ايقاف المعاش واليات ذلك، وهو ما يترتب عليه وجود أسر كاملة لا تحصل على معاش او دعم نقدي بحجة عدم انطباق المعايير والاليات على هذه الآسر.

وأشارت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد اى بيانات رسمية من الوزارة توضح اليات الاختيار او وقف الصرف، أو حتى اليات التظلم من قرارات وقف المعاش.

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وتساءلت: "كيف ستتمكن هذه الأسر من تدبير أحوالها المعيشية؟، ولماذا لم تعلن الوزارة عن عزمها لاتخاذ هذا القرار قبل إصداره بفترة كي لا يسبب أضرارا مادية ومعنوية لأصحابه.

وطالبت بالرد على الأسئلة التالية:



• ما هو معايير واليات تحديد المستفيد من معاش تكافل وكرامة؟

• وعلى اى أساس يتم احتساب دخول المواطنين وبالتالي استحقاق المعاش من عدمه؟

• ومن المسؤول عن مراجعة تطبيق هذه المعايير ووقف صرف المعاشات استنادا الى معلومات خاطئة؟