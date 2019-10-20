أخبار مصر | مدير متحف رشيد الوطني: حسن استقبال السياح سر نجاحنا.. ومعاملتنا واحدة مع مختلف الجنسيات (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير متحف رشيد الوطني: حسن استقبال السياح سر نجاحنا.. ومعاملتنا واحدة مع مختلف الجنسيات (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد مدينة رشيد أحد أشهر المدن الأثرية في العالم بل تعد المدينة كلها متحفًا كبيرًا بما تحويه من آثار تنتمي للعصور الإسلامية المتعاقبة، وفي القلب منى المدينة الأثرية يأتي متحف رشيد الوطني والذي يعد أحد أكثر المتاحف تميزًا في مصر، والذي يأتيه السائحين من مختلف الجنسيات سواء من أمركيا أو فرنسا أو اليابان وأجرت الخليج 365 الحوار التالي مع مدير عام متحف رشيد الوطني سعيد رخا.

وكان أول سؤال للفجر هو عن سر نجاح العمل المتحفي، حيث أكد رخا أن إدارة المتحف حريصة كل الحرص على متابعة آراء الزوار، سواء الأجانب أو المصريين ومعرفة ملاحظاتهم بشكل مستمر، وبشكل عام أغلب الوفود تبدي إعجابها بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم أثناء تجوالهم بقاعات عرض المتحف، إضافة إلى مشاركة الزوار في الفعاليات والأنشطة التى يقوم بها المتحف، بما يحقق دوه في التواصل المجتمعي ونشر الموعي الأثري وتشكيل وجدان الشباب والأطفال والتأكيد على الهوية الوطنية المصرية.

هل هناك فعاليات بخلاف الجولات الأثرية في المتحف؟

قال رخا إن الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها متحف رشيد الوطني تتميز دومًا بالإبداع والابتكار وتهدف في مجملها إلى التسويق للمتحف وجذب عدد أكبر من الزيارات سواء من الأجنبية أو المحلية، ويستقبل متحف رشيد الوطني وفودًا أجنبية من جنسيات مختلفة إضافة إلى استقبال وفود السياحة المحلية سواء أفراد أو مجموعات أو الرحلات المدرسية والتي تهدف دائمًا للتعرف على تاريخ المدينة، فلا نكتفي هنا بمجرد عمل جولة بين معروضات المتحف بل يتم تنظيم العديد من الورش التي تحيي الحرف القديمة للمدينة.

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ما هو عنصر الجذب الرئيسي في متحف رشيد الوطني؟

وأضاف أن الطفرة التي شهدها متحف رشيد الوطني بأعداد الزائرين المصريين والعرب والأجانب هي نتاج لما قام به فريق عمل المتحف سواء العاملين أو المتطوعين من جهد وإعداد الخطط لاستقطاب هذه الأعداد الكبيرة من الزائرين، ويأتي العامل الثاني وهو حسن التعامل مع الوفود السياحية بغض النظر عن الجنسية، وذلك بشكل مبهج وتفاعلي بحيث نجعل من كل زيارة حدث مستقبل فى حد ذاته، كما نحرص على إشعار الزائر بالاهتمام الدائم به أثناء تواجده في متحف رشيد الوطني، مما يجعل الزائر يوصي لغيره بزيارة المتحف سواء في مصر أو داخلها.

ما هي أبرز مقتنيات المتحف؟

وأشار رخا إلى أن نموذج حجر رشيد، وكذلك نسخة وثيقة زواج مينو من زبيدة البواب، إضافة إلى نسخة من معاهدة جلاء القوات الإنجليزية عن مصر عقب هزيمتهم بمدينة رشيد عام ١٨٠٧م، من أبرز المعروضات في متحف رشيد الوطني بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة التي استخدمت في مقاومة المحتل، إلى جانب العديد من القطع الأثرية التى تم الكشف عنها مؤخرًا بتل أبو مندور الأثري والقائم على أنقاض مدينة رشيد القديمة "بولبوتين".

حدثنا قليلًا عن مدينة رشيد؟

ولفت رخا إلى أن مدينة رشيد تتبع إداريًا محافظة البحيرة، وتُلقب ببلد المليون نخلة، وتقع على رأس فرع رشيد أحد فرعي نهر النيل والذي سُمي باسمها، وتعتبر هي المدينة الأولى بعد القاهرة التي ما زالت تحتفظ بطابعها المعماري، وذلك بما تحتويه من آثار إسلامية قائمة، والتي تتنوع ما بين آثار مدنية ودينية وحربية ومنشآت خدمة اجتماعية، هي من المدن المصرية القديمة ذكرها استرابون باسم بولبيتين، وذكرها أميلينو باسمها القبطي رخيت، ومنها اسمها العربي الحالي رشيد، وكانت واقعة شمال موقعها الحالي الذي نقلت إليه سنة 256 هـ.