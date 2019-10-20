أخبار مصر | تعرف على أجندة اجتماعات "إفريقية النواب" هذا أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أجندة اجتماعات "إفريقية النواب" هذا أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ثلاث اجتماعات هذا الأسبوع.

حيث يبدأ الاجتماع الأول اليوم الأحد لعرض آخر التطورات والتحركات الخارجية على الساحة الأفريقية، ويحضر اللقاء ممثلًا لوزارة الخارجية السفير كريم شريف​​ نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي والسفير على مرسى الحلوانى​ نائب مساعد وزير الخارجية لشئون وسط وغرب أفريقيا.

كما تعقد اللجنة أيضا اجتماع غدًا الإثنين لمناقشة ملف جنوب السودان في ظل المتغيرات الحالية"، ويحضر اللقاء ممثلًا لوزارة الخارجية، وزير مفوض أسامة الهادى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون السودان والمستشار حسن النشار​​ مدير شئون جنوب السودان.

كما تعقد اللجنة اجتماعا ثالثًا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للتشاور والتنسيق بشأن رؤية التحرك البرلماني لمساندة التحرك الرسمي خاصة في ظل التحديات الأفريقية الراهنة، ويحضر اللقاء ممثلًا لوزارة الخارجية، السفير أبو بكر الحفنى​​ مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.