مصر | حبس صاحب شركة عمالة لنصبه على راغبي العمل داخل وخارج البلاد

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، اتخاذ صاحب شركة لإلحاق العمالة مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد"، إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المعادي مقرًا للشركة محل عمله دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية، للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بذات الشركة، وبحوزته أكلاشيه خاص بالشركة، كمية من الاستثمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج.

وبمواجهته اعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.