مصر | "مكسب سريع".. حبس "ديلر الوراق" لحيازته ربع كيلو هيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكسب سريع".. حبس "ديلر الوراق" لحيازته ربع كيلو هيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة حيث ضبط بحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين لترويجها على عملائه بمنطقة الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يحصل على المواد المخدرة "الهيروين"، وأنه يتخذ مسكنه وكرًا لتخزين كميات المخدرات لترويجها على المواطنين، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب جريمته، أنه كان يتحصل على كميات كبيرة للكسب السريع.



وكشفت تحريات الأولية لضباط مباحث قسم شرطة الوراق، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.



وبإعداد الإجراءات اللازمة تم إعداد كمين للمتهم، تمكن الرائد هانى مندور، رئيس مباحث الوراق، من ضبط المتهم، وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

