مصر | ضبط 14 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية و"ملوتوف" بقصد التشاجر بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 14 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية و"ملوتوف" بقصد التشاجر بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام احد الأشخاص بتجميع ذويه بشارع 3 منشية جمال عبد الناصر ـ دائرة القسم بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر مع أخر بسبب خلافات فيما بينهما.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد ألاكمنه اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط 14 شخص بحوزتهم اسلحة نارية، وزجاجات "مولوتوف"، وعدد من "الشوم"، بقصد الإعداد للتشاجر.

بمواجهتهم بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدوها واعترفوا بحيازتهم للسلاح الناري والادوات المضبوطة بحوزتهم بقصد الإعداد للتشاجر مع المدعو "محمد. ع.أ" 35 سنة، عاطل، واضافوا بوجود خلافات سابقة بينه وبين أحدهم لقيامه بمعاكسة زوجته.

جارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.