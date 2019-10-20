مصر | ضبط عاطلين تخصصوا في سرقة أموال الموطنين بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين تخصصوا في سرقة أموال الموطنين بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال المواطنين بأسلوب المغافلة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطلَيْن- مقيمان بمحافظة القليوبية، أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب").. بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة ملك والد أحدهما، والتى تم إستخدامها فى ممارسة نشاطهما الإجرامى.. وبحوزتهما (مبلغ مالى).

بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، من خلال إستدراج ضحاياهم من راغبى تغيير فئات العملات إلى عملات صغيرة، ومغافلتهم والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وأقرا بإرتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.. بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.