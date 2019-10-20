شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة راجح.. محامي «شهيد الشهامة»: طلبنا مستندات لتحديد سن المتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نضال مندور، محامي القتيل محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، إنه تقدم بعدد من الطلبات لهيئة محكمة التي تنظر في القضية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن أولى الطلبات السماح له باستخراج صور طبق الأصل من شهاد ميلاد المتهمين، وعلى رأسهم محمد راجح، وبلاغ الميلاد من مكتب الصحة، وجميع الأوراق الخاصة بالمراحل الدراسية للمتهم ابتدائي وإعدادي وثانوي.

وأضاف أن محامي راجح، ويدعي وحيد كشك، طلب مناقشة الطبيب الشرعي حول معاينة والتشريح.