شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد تشغيل محطة هليوبوليس بالخط الثالث لمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تشغيل محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للركاب، وذلك بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورئيس وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة.

صرح وزير النقل بأن محطة هليوبوليس تعتبر من أضخم محطات مترو الأنفاق النفقية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وبلغت تكلفتها حوالى 1.9 مليار جنيه ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة والمحطة مكيفة الهواء مثل باقي محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتتوسط ميدان هليوبوليس الذي يعتبر من أكبر ميادين القاهرة بمصر الجديدة، وتبلغ مساحة المحطة حوالى 10 آلاف م2، حيث تمتد بطول 225 مترا، وبعرض 22م وعلى عمق 28 مترا من منسوب الشارع على ثلاث مستويات مختلفة، وتشتمل على 8 مخارج ومداخل، وبها عدد 18 سلما ثابتا (10 سلالم داخلية و8 سلالم خارجية).

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بالإضافة إلى 17 سلما متحركا (11 سلما داخليا بين المناسيب و6 سلالم من منسوب الشارع حتى شبابيك التذاكر) و4 مصاعد (2 مصعد من منسوب الشارع حتى شباك التذاكر و2 مصعد من منسوب صالة التذاكر حتى الرصيف)، واستخدم لإنشائها 100 ألف متر مكعب خرسانة و18 ألف طن حديد، مضيفاً إلى أنه قد تم فتح محطات (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) بالجزء الأول بالمرحلة الرابعة من هذا الخط للركاب في يونيو الماضي، كما أوضح الوزير أن هناك مساحة 5000 متر مربع بالمحطة سيتم استغلالها بشكل تجاري وإدارى واستثماري لزيادة عوائد المالية لمترو الأنفاق.

وأضاف وزير النقل أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم، مضيفا أنه يتم حالياً استكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة، حيث سيتم تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019 وتشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط في أبريل 2020.

وأضاف الوزير أنه جار حالياً دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلى منصور بطول حوالى 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة، لافتا إلى أن تكلفة المرحلة الرابعة بالكامل تصل 16.202 مليار جنيه، بخلاف 1.5 مليار جنيه لعدد 3 محطات تحت الدراسة، تصل بين محطة عدلي منصور حتي المطار وتصل تكلفة الخط الثالث بكافة مراحلة إلى 97 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الرابعة، فإنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا الخط على ثلاثة أجزاء: الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتي الكيت كات، وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية ومخطط افتتاحه في ديسمبر 2021، الجزء الثانى بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية وعدد 4 محطات علوية ومحطة سطحية) ومخطط افتتاحه في يونيو 2022، والجزء الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في أبريل 2023.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة من محطة عدلى منصور (موقف العاشر) وغرب القاهرة (بولاق الدكرور وإمبابة) بطول 45 كم، وأيضاً يحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر والخط الثانى في محطتى العتبة وجامعة القاهرة للربط بوسط المدينة ومحافظة الجيزة، وكذا الربط مع القطار الكهربائى (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) في محطة عدلي منصور بداية طريق الإسماعيلية الصحراوى والمخطط لها أن تكون أكبر محطة تبادلية تربط الخط الثالث للمترو بالعاصمة الإدارية الجديدة وتخدم القادمين من المدن الجديدة شرق القاهرة (العبور – المستقبل- الشروق – بدر ...... )، بالاضافة إلى القادمين من محافظات شرق القناة (الإسماعيلية – بورسعيد – الشرقية)، مما ييسر الانتقال من شرق القاهرة إلى غربها، كما أنه باستكمال تنفيذ الخط الثالث ستصل القدرة الاستعابية للثلاثة خطوط ما يزيد عن 3.5 مليون راكب يومياً.