شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاحها.. ماذا تعرف عن «هليوبوليس» أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة النقل محطة أنفاق هليوبوليس المدرجة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو الممتدة بمصر الجديدة أمام الركاب، اليوم، وذلك بعد انتهاء كافة الإعمال الخاصة بها.

كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد أعلن التعجيل بافتتاحها كهدية للجمهور في احتفالات شهر أكتوبر، حيث كان مخططًا افتتاحها مع باقي محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة بمصر الجديدة.

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ويصف المختصون هذه المحطة بأنها الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لأنها مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا، ومنفذة وفق أحدث المواصفات بالعالم، ومزودة بماكينة صراف آلى لبيع تذاكر المترو بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة، لتقليل الزحام.

وقد وصلت أعمال الحفر الإنشائية إلى أعماق 50 مترا تحت الأرض، وتحتوى المحطة على كاميرات مراقبة من مستوى رصيف القطار إلى مستوى الشارع.

وتضم المحطة ٨ مداخل ومخارج، وهى آخر محطة من الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث، التي تم افتتاحها في أبريل السابق.

المحطة مكيفة بمستوياتها الثلاثة، وتتضمن وصلتين كل وصلة منهما أشبه بمحطة مستقلة.