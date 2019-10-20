شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبدالمنعم العليمي طلب إحاطة موجها لرئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة، بسبب تأجيل مباراة فريقي الأهلي والزمالك في الدوري العام لكرة القدم، والتي كان مقررا لها أمس السبت، مؤكداً أن تأجيل المباراة كان سببا في وجود رأي عام غير مستقر بين جمهور الفريقين، وهو ما دفع أيضا بعض الأندية الأخرى لطلب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تأجيل مبارياتها.

وأوضح النائب في طلبه أن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم أعلنت جدول الدوري بين الأندية، كما تمسكت في الوقت ذاته بعدم السماح بتأجيل أي من المباريات لضمان الحيدة والشفافية، بهدف القضاء على الفساد في المسابقة، إلا أنها عادت وقامت بتأجيل مبارة الأهلي والزمالك، وتسببت في موجة غضب في أوساط الأندية وبين الجماهير.

وطالب "العليمي"، الاتحاد العام لكرة القدم، بأن يعلن الإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع بين الأندية والمشجعين، وبما يحافظ على المنظومة الرياضية المصرية.