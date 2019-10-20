شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من محاكمة راجح والمتهمين بقتل «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صباح الأحد، داخل قاعة مُزدحمة بالحضور، بدأت أولى جلسات محاكمة راجح، والمتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، الذي لقى مصرعه على أيدي 3 شباب طعنًا بمطواة، لمعاتبته أحدهم على «التحرش بفتاة في الشارع».

«المصري اليوم» التقطت الصور الأولى لمحاكمة راجح، من داخل محكمة شبين الكوم:

جلسة محاكمة محمد راجح المتهم بقتل صديقه في القضية المعروفة باسم «شهيد الشهامة»

جلسة محاكمة محمد راجح المتهم بقتل صديقه في القضية المعروفة باسم «شهيد الشهامة»

جلسة محاكمة محمد راجح المتهم بقتل صديقه في القضية المعروفة باسم «شهيد الشهامة»

جلسة محاكمة محمد راجح المتهم بقتل صديقه في القضية المعروفة باسم «شهيد الشهامة»