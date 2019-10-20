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شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من محاكمة راجح والمتهمين بقتل «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صباح الأحد، داخل قاعة مُزدحمة بالحضور، بدأت أولى جلسات محاكمة راجح، والمتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، الذي لقى مصرعه على أيدي 3 شباب طعنًا بمطواة، لمعاتبته أحدهم على «التحرش بفتاة في الشارع».
«المصري اليوم» التقطت الصور الأولى لمحاكمة راجح، من داخل محكمة شبين الكوم:
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