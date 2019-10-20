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شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بيع 20 محلاً تجاريًا وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم بيع 20 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين (13.27م2 و43.2 م2) للمحال، و(43 م2) للصيدلية، وذلك في مزاد علني بجهاز المدينة، وبحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال البيع بالمزاد العلني بالمدينة.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أن إجمالي القيمة البيعية للمزاد بلغ نحو 11 مليونا و944 ألفا و194 جنيها، مشيرًا إلى أن أعلى سعر للمتر مربع لأحد المحال التجارية وصل إلى 54 ألف جنيه، بقيمة إجمالية مليون و782 ألف جنيه، بمساحة 33 مترا مربعا، بالسوق رقم 1 بأبوالوفا بمنطقة جنوب الأحياء، بينما وصل سعر بيع المتر المربع للصيدلية إلى 60 ألف جنيه، بقيمة إجمالية مليونين و580 ألف جنيه، بمساحة 43 مترا مربعا بمنطقة بيت العيلة.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم طرح المحال التجارية بأنشطة مختلفة تتنوع ما بين (كافتيريا- موبايلات- أدوات كهربائية- سوبر ماركت- محمصة- كوفي شوب- أدوات منزلية- بخلاف الصيدلية)، وذلك لتلبية احتياجات السكان المختلفة.
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