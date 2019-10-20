شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب الإسكندرية» يكشف حقيقة إصابة «طفلة الفيس بوك» بالالتهاب السحائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بيانا رسمياً مساء السبت للرد على ما تداوله عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن احتجاز طفلة تدعى كارما محمد حافظ بمستشفى سموحة الجامعى لطب وجراحة الأطفال لإصابتها بفيروس الحمى الشوكية (الالتهاب السحائى).

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وقال العميد، وفقا للبيان، إنه لم يتردد على العيادات الخارجية أي حالات اشتباه التهاب سحائي حتى تاريخه وأنه بالنسبة لما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص الطفلة كارما محمد حافظ تم حجز الطفلة بالمستشفى يوم الخميس الموافق ١٧ /١٠ / ٢٠١٩ الساعة السادسة مساء محولة بالإسعاف من مركز الاسكندرية لطب الأطفال (الوطنية).. وكانت الطفلة ذات السبع سنوات في غيبوبة وحالة صحية خطيرة وتعانى من هبوط حاد وخلل بوظائف الجسم وتم حجز الطفلة بالعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتم التعامل مع الحالة واظهرت الاشعة المقطعية على المخ بأنها تعانى من التهاب بالمخ (Encephalitis) وليس التهاب بأغشية المخ المعروف بالالتهاب السحائي (meningitis) وكانت الطفلة بحاجة لجرعة كبيرة من عقار الاجسام المضادة (IVIG) والذي يتكلف حسب وزنها حوالي ٣٢ الف جنيه وتم توفير الجرعات كاملة من التبرعات.

وأضاف: تم سحب تحليل بذل السائل النخاعي للطفلة ومزرعة بكتيريا من السائل النخاعي لها وأيضا تم عمل تحليل فيروسات PCR للسائل النخاعي للطفلة والتي اظهرت جميع نتائجهم خلوها من أي التهاب سحائي أو فيروسي مشيرا إلى أن مرض التهاب المخ يختلف عن التهاب اغشية المخ (السحائي) وهذا المرض موجود بصفة نادرة نوعا ما ويحدث في مثل هذه الأوقات من العام نتيجة مضاعفات لامراض أخرى (مثل النزلات المعوية أو الجديرى المائي أو التهاب الغدة النكافية وخلافه) وهذا المرض غير معد وليس وباء على الإطلاق.

واختتم: حالة الطفلة حتى الآن مستقرة نسبيا بالعناية المركزة بالمستشفى وتتلقي كل العلاج اللازم.