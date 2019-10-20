شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تغريدة نجيب ساويرس التي أثارت غضب اللبنانيين: «نكتة بايخة وافتكر بلدك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس غضب الفنانة اللبنانية نيكول سابا بعد تغريدته الساخرة من مظاهرات لبنان.

في البداية قال ساويرس: «قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن»، لترد سابا غاضبة عليه: «‏والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب إن حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ بإحساس شعبها.‎#نكتك_بايخة ‎#عيب».

Advertisements

من جانبه، رد ساويرس على غضب سابا، وقال عبر حسابه على تويتر: «إحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت ودى شهرتنا، إحنا أخف دم شعب على الإطلاق، وبنضحك على مشاكلنا، وحكومتنا، وبنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول».

وتابع: «أما العالم المتضايقة أنا لا مليش في دول، والضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا، وحضرتك متاخديش بنط على حسابى».

على جانب آخر، غضب الفنان رامي عياش من تعليق ساويرس، وقال عبر حسابه على تويتر: «صديقنا السيد نجيب ساويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف.. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة».

بعد عدد من الانتقادات لساويرس على ما قاله، خرج وعلق قائلاً مجدداً: «حبى للبنان ليس محل جدال والنكتة تظل نكتة حتى لو خاننى التوفيق وناقل الكفر ليس بكافر».