شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: محطة هليوبوليس من أضخم محطات مترو الأنفاق بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة النقل، اليوم الأحد تشغيل محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للركاب، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورئيس وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة .

وأكدت الوزارة فى بيان لها، أن محطة هليوبوليس تعتبر من أضخم محطات مترو الأنفاق النفقية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ، وبلغت تكلفتها حوالى 1.9 مليار جنيه ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة والمحطة مكيفة الهواء مثل باقي محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق وتتوسط ميدان هليوبوليس الذي يعتبر من أكبر ميادين القاهرة بمصر الجديدة وتبلغ مساحة المحطة حوالى 10 آلاف م2 حيث تمتد بطول 225متر وبعرض 22م وعلى عمق 28 متر من منسوب الشارع على ثلاث مستويات مختلفة وتشتمل على 8 مخارج ومداخل، وبها عدد 18سلم ثابت (10 سلالم داخلية و8سلالم خارجية ) بالإضافة الى 17سلم متحرك(11سلم داخلي بين المناسيب و6 سلالم من منسوب الشارع حتى شبابيك التذاكر ) و4 مصاعد(2مصعد من منسوب الشارع حتى شباك التذاكر و2مصعد من منسوب صالة التذاكر حتى الرصيف" واستخدم لانشائها 100الف متر مكعب خرسانة و18الف طن حديد، مضيفة إلى أنه قد تم فتح محطات "هارون – الألف مسكن – نادى الشمس" بالجزء الاول بالمرحلة الرابعة من هذا الخط للركاب في يونيو الماضي كما أوضح الوزير أن هناك مساحة 5000 متر مربع بالمحطة سيتم استغلالها بشكل تجاري وإدارى واستثماري لزيادة عوائد المالية لمترو الأنفاق

وأضافت الوزارة أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام ، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسيرعليهم، مضيفا أنه يتم حالياً استكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة حيث سيتم تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019 وتشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الاوسط في ابريل2020

وأوضحت أنه جارى حالياً دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلى منصور بطول حوالى 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة ، لافتا الى أن تكلفة المرحلة الرابعة بالكامل تصل 16.202 مليار جنيه بخلاف 1.5 مليار جنيه لعدد 3 محطات تحت الدراسة تصل بين محطة عدلي منصور حتي المطار وتصل تكلفة الخط الثالث بكافة مراحلة تبلغ 97 مليار جنيه مشيرا انه بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الرابعة ، فانه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا الخط علي ثلاثة أجزاء : الجزء الأول بطول 4كم من العتبة حتي الكيت كات وتشتمل علي عدد (4) محطات نفقية ومخطط افتتاحه في ديسمبر2021 ، الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات "محطة نفقية وعدد4 محطات علوية ومحطة سطحية" ومخطط افتتاحه في يونيه 2022، والجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة ويشمل 5 محطـات "3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية" ومخطط افتتاحه فى إبريل 2023.

وأشار الوزارة إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس فى أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة من محطة عدلى منصور "موقف العاشر" وغرب القاهرة "بولاق الدكرور وإمبابة" بطول 45 كم، وأيضاً يحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة للربط بوسط المدينة ومحافظة الجيزة وكذا الربط مع القطار الكهربائى "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية" في محطة عدلي منصور بداية طريق الإسماعيلية الصحراوى والمخطط لها ان تكون اكبر محطة تبادلية تربط الخط الثالث للمترو بالعاصمة الإدارية الجديدة وتخدم القادمين من المدن الجديدة شرق القاهرة "العبور – المستقبل - الشروق – بدر- وغيرها" بالإضافة الى القادمين من محافظات شرق القناة (الاسماعيلية – بور سعيد – الشرقية ) مما ييسر الانتقال من شرق القاهرة إلى غربها كما أنه باستكمال تنفيذ الخط الثالث ستصل القدرة الاستيعابية للثلاثة خطوط ما يزيد عن 3.5 مليون راكب يومياً.









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