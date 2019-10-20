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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ 22 شخصًا بالتجنس بالجنسية الاجنبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية بالإذن لـ 22 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر فى شان الجنسية المصرية.
القرار
نص القرار
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