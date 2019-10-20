الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ 22 شخصًا بالتجنس بالجنسية الاجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية بالإذن لـ 22 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. Advertisements صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر فى شان الجنسية المصرية.

القرار



نص القرار

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