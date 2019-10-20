شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تكلف "محمد الشحات" بتسيير أعمال المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليف الدكتور محمد الشحات عبدالعزيز بدوى، رئيس بحوث بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، والمكلف للعمل رئيسا لفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببحيرة تنمية السد العالي بأسوان، للقيام بتسيير أعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بجانب عمله ، يأتى ذلك وفقا للقرار الوزارى الذي حمل رقم 1243 لسنة 2019.

يذكر اللواء محمد حلمى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، تقدم باستقالته من رئاسة الهيئة، وقرر وزير الزراعة قبول الاستقالة التى تقدم بها اللواء محمد حلمى، المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية من منصبه.

كما قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليف المهندسة هند عرفة محمد أمين، أخصائى زراعى أول بالإدارة العامة للمركز المصرى الدولى للزراعة، للقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للمركز الدولى المصرى للزراعة بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.