شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استبدال فورى لأى رئيس حى يثبت تقاعسه عن أداء عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء، بضرورة التنسيق مع إدارة الأملاك بصفة يومية، لسرعة إرسال البيانات وكشوف الحصر للمبانى المخالفة كل فى نطاقه خلال العشر سنوات الماضية، لمنع تضارب المعلومات بين رؤساء الأحياء وادارة الأملاك، خلال تلقى طلبات التصالح على البناء المخالف.

وأكد محافظ القاهرة ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة المنعقد الأن بالديوان العام، على رؤساء الأحياء أهمية النشر والإعلان والتوعية بين أصحاب العقارات المخالفة بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة .

وشدد المحافظ كذلك على رؤساء الأحياء سرعة تنفيذ قرارات الإزالة، مبديا استيائه من القصور فى تنفيذ تلك القرارات مطالبا نواب المحافظ للمناطق الأربعة المتابعة الشديدة مع رؤساء الأحياء فى هذا الصدد.

وأشار المحافظ إلى قرب انتهاء مدة التصالح مع مخالفات البناء المقررة نهاية شهر ديسمبر القادم الأمر الذى يستلزم مع سرعة إعداد الحصر الفعلى للعقارات المخالفة، لافتا الى ان رئيس الحى الذى سيتقاعس عن أداء مهامه سيتم إيجاد بديل له فى الحال.