شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صرف الأسمدة الشتوية لمحصول القمح المبكر بالسعر المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، بدء صرف الأسمدة الشتوية لمحصول القمح للزراعات الشتوية المبكرة بالسعر المدعم من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، طبقا للمعاينة الفعلية .

قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، إنه تقرر بدء صرف الأسمدة الشتوية لمحصول القمح للزراعات المبكرة بواقع 3 "شيكارة" للفدان، متوقعا ارتفاع المساحات التى سيتم زراعتها من محصول القمح الموسم الجديد لتتخطى لـ3 ملايين فدان، موضحا أن جميع الأسمدة التى يتم توزيعها على الفلاحين بالسعر المدعم ولا زيادة في أسعار السماد.

وأضاف "الشناوى، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بصرف الأسمدة لجميع الزراعات الشتوية المبكرة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال الجمعيات الزراعية، طبقا للمعاينة الفعلية ، وبالسعر المدعم، سواء لقصب السكر والبنجر وغيرها بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة المتخصصة فى متابع الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات.