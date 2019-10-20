شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: دورات تدريبة لاستخدام النانو تكنولوجى فى مواجهة أمراض 5 محاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال معهد بحوث أمراض النباتات، اليوم الأحد، تنظيم أول دورة تدريبية حول "استخدام الطرق الحديثة فى تعريف ومكافحة أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الاقتصادية"، بمحطة البحوث الزراعية بسدس فى محافظة بنى سويف، والتى تستمر حتى الخميس المقبل.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن الدورة ستتناول عددا من الموضوعات على رأسها: استخدام تقنية النانو تكنولوجى فى مجال أمراض النباتات، وأهم أمراض الخضر وطرق الوقاية و العلاج، وأهم أمراض نبات الزينة وطرق المكافحة، فضلا عن أهم أمراض النباتات الطبية والعطرية، وطرق الوقاية والعلاج، وأهم أمراض القمح وطرق الوقاية و العلاج.

وأضاف مدير أمراض النبات،أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمحطة (باحث - مساعد باحث – باحث مساعد – اخصائى زراعى ) للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لأهم الأمراض النباتية المختلفة.