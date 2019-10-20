شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بيع 20 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين 13.27م2 و 43م2 بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم بيع 20 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين (13.27م2 و 43.2 م2) للمحال، و(43 م2) للصيدلية وذلك في مزاد علني بجهاز المدينة، وبحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال البيع بالمزاد العلني بالمدينة.

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وقال المهندس شريف الشربيني: بلغ إجمالي القيمة البيعية للمزاد نحو 11 مليونا و944 ألف و194 جنيها، مشيراً إلى أن أعلى سعر للمتر مربع لأحد المحال التجارية وصل إلى 54 ألف جنيه بقيمة إجمالية مليون و782 ألف جنيه بمساحة 33 مترا مربعا، بالسوق رقم 1 بأبوالوفا بمنطقة جنوب الأحياء، بينما وصل سعر بيع المتر المربع للصيدلية 60 ألف جنيه بقيمة إجمالية مليوني و580 ألف جنيه بمساحة 43 مترا مربعا بمنطقة بيت العيلة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم طرح المحال التجارية بأنشطة مختلفة تتنوع ما بين (كافيتيريا- موبايلات- أدوات كهربائية - سوبر ماركت - محمصة- كوفي شوب - أدوات منزلية - بخلاف الصيدلية)، وذلك لتلبية احتياجات السكان المختلفة.