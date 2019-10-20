فيديو.. تكدس السيارات وزحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه رمسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر، حالة من التكدس المرورى، وتحديدا بمنزل الكوبرى المؤدى إلى محطة مصر وشارع رمسيس، وبطء فى حركة سير السيارات، بسبب زيادة الأحمال بصورة كبيرة تسببت فى تكدس السيارات أعلى الكوبرى وأسفله . Advertisements وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وهشام بركات وصولا إلى الدائرى.

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