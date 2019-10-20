شكرا لقرائتكم خبر عن راجح قاتل.. ننشر أول صور لوالد "شهيد الشهامة" بعد تأجيل جلسة محاكمة المتهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” أول صور لظهور محمد البنا، والد محمود البنا "شهيد الشهامة" أثناء خروجة من محكمة شبين الكوم، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة أخرين لاتهامهم بقتل محمود البنا فى القضية المعروفة إعلاميا "بشهيد الشهامة". وانعقدت اليوم الأحد، بمحكمة الأحداث بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين محبوسين - محاكمة جنائية عاجلة - لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقضية المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".

محمد البنا

محمد البناء والد شهيد الشهامة

والد شهيد البناء أمام محكمة شبين الكوم Advertisements

والد شهيد الشهامة بعد خروجة من المحكمة

والد شهيد الشهامة مع أصدقاء نجله

والد شهيد الشهامة مع المحامى

والد شهيد الشهامة وهيئة الدفاع أثناء خروجة من قاعة المحكمة

والد شهيد الشهامة يصافح أحد الأشخاص (2)

والد شهيد الشهامة

والد محمود البناء مع أصدقاء نجلة

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